36 weitere Soldaten in Tirol im „Corona-Einsatz“

Derzeit sind rund 230 Soldaten und Zivilbedienstete in Tirol im Corona-Einsatz. 76 davon zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden, 110 an der Grenze und 40 helfen im Spar-Zentrallager in Wörgl, nachdem dort vergangene Woche ein Cluster ausgemacht worden war.