Experten diskutieren über die Fußball-Zukunft

Die Themen der Konferenz sind vielfältig und haben doch einen gemeinsamen Fokus: Die Weiterentwicklung von Klubs, Ligen und Verbänden. Über den Aufbau eines Mediahouses beim Club Brügge über den „American Way of running a Football Club“ bis hin zu Diskussionsrunden, in denen darüber gesprochen wir, wie man Fußballklubs stabiler und resilienter gegenüber Krisen aufstellen kann (u. a. mit dem ehemaligen CFO des SK Rapid Wien, Raphael Landthaler) oder warum und wie man als Investor bei einem Klub einsteigt.