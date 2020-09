„Coolster Österreicher“ jagt eigenen Weltrekord

2019 harrte Josef Köberl (43) zwei Stunden und acht Minuten in einer mit Eis gefüllten Box am Wiener Hauptbahnhof aus - und knackte damit den Weltrekord. Am 5. September will der steirische Eisschwimmer seine eigene Zeit am Melker Hauptplatz vor Publikum (Beginn: 13.30 Uhr) toppen.