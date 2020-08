Talente-Schau beim ersten Testspiel

„Wir haben sehr viel Energie auf dem Eis gesehen“, war McIlvane angetan. Das dritte Drittel gefiel ihm von seiner Mannschaft am besten. Da entschieden die Bulls den flotten Probegalopp (ohne Zuschauer) in doppelter Überzahl mit dem 2:1 durch Varejcka. Die frühe Gästeführung hatte kurz vor der ersten Pause Predan per Abstauber egalisiert.