Todesdramen: Der Zufall führte hier traurige Regie

Die Deutsche, die am Donnerstag auf der Kaltwasserkarspitze im Tiroler Karwendel in den Tod stürzte, ist das zweite Todesopfer auf diesem Berg an nahezu derselben Stelle in einem Monat. Ein Ende Juli als vermisst gemeldeter Mann war dort nach mehrtägiger Suche tot gefunden worden. Experten warnen vor den Tücken der Tour.