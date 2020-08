Alarm wegen zu wenig Jobs in Pflegeberufen

Vor dem Hintergrund der Coronakrise blickt die Arbeiterkammer besorgt in die Zukunft des Gesundheits- und Pflegewesens. „Nur 13 von 1000 Einwohnern sind in Niederösterreich in diesem Bereich tätig“, so AK-Präsident Markus Wieser. Das zeige die aktuelle Registrierung dieser Jobs, der Arbeiterkammer. Wieser fordert einen baldigen Runden Tisch zu diesem Thema: „Ich ersuche vor allem die Landesregierung, dieses Problem ernst zu nehmen.“