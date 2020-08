Vor dem Start schlug Sturm noch zu

Aber nun doch nur für 1250 Abo-Besitzer. Denn: Das Gesundheitsministerium in Wien pfiff Sturm gestern zurück. Das Konzept, das man mit der Grazer Behörde sorgfältig ausgearbeitet hatte, bekam kein grünes Licht. Aber immerhin: Endlich wieder Stadionatmosphäre, wenn auch ziemlich schaumgebremst. Für Christian Ilzer nicht nur deswegen ein besonderes Spiel. „Mein erstes Pflichtspiel als Sturm-Trainer, das wird schon ein spezieller Moment für mich sein. Ich mag die Vorbereitungszeit sehr, weil man detailliert an der Mannschaftsentwicklung arbeiten kann. Aber die Wettkämpfe, die mag ich viel, viel mehr!“

Teambuilding nach Cup

Bis auf die beiden Corona-Patienten und Langzeit-Ausfall Trummer hat Ilzer alle Schäfchen an Bord. Noch nicht im Kader stehen wird der letzte Neuzugang. Mit Francisco Mwepu angelten sich die Schwarzen eine Stürmer-Hoffnung aus Sambia. Der 20-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag plus Option. Der Bruder von Salzburg-Star Enock Mwepu ist ein Juwel, das noch fertiggeschliffen werden muss. „Ein wuchtiger Stürmer mit einem guten Zug zum Tor. Aber er braucht noch Zeit. Mwepu ist für die Kampfmannschaft vorgesehen, wird aber auch bei den Amateuren zum Einsatz kommen“, erklärt Sportdirektor Andreas Schicker.