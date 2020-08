„Wollen starke Stimme gegenüber der Politik sein“

„Wir werden den eingeschlagenen Weg unbeirrt fortsetzen“, zeigten sich beide nach ihrer Bestätigung kämpferisch. Gerade in der jetzigen Situation brauche es einen konsequenten Weg sowie „eine starke Stimme gegenüber der Politik“. Da beide in der Gastronomie bzw. Hotellerie tätig sind, wissen sie ob der angespannten Situation, zu der die Corona-Krise geführt hat. So wollen sie sich für Sicherheit, faire Rahmenbedingungen und eine sichere Betriebsweise einsetzen. Denn „unsere Mitglieder wollen etwas unternehmen, auch in diesen schwierigen Zeiten“. Für die Wintersaison gelte es, für entsprechende Voraussetzungen zu kämpfen.