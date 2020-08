Betriebskosten sind nicht gleich Betriebskosten!

Betriebskosten sind ein Teil der monatlichen Miete. Gewöhnlich erfolgt die Aufteilung der Betriebskosten des Hauses auf die einzelnen Wohnungen je nach deren Nutzfläche, also der Wohnungsgröße. Die AK will diesbezüglich mehr Klarheit, damit Menschen ihre Miete vergleichen können und nicht von Kostenexplosionen überrascht werden. Aus den Betriebskosten soll raus, was rausgehört - Grundsteuer, Verwaltungskosten und Versicherung -, eine einheitliche Definition sei nötig.