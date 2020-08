Ein Ehepaar hat um den Jahreswechsel 2019 auf 2020 sein erst wenige Wochen altes Baby in Graz beinahe verhungern lassen. Der Säugling trank zu wenig Muttermilch und verlor massiv an Gewicht. Nur Stunden dürften bis zum Tod gefehlt haben. Die Eltern sind am Dienstag im Grazer Straflandesgericht zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.