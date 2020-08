Sportler trainierte tagelang mit starken Symptomen

Wie berichtet, gab es am Montag seitens der Stadt einen Aufruf an Gäste des Fitnessstudios „M-Fitness“ in der Wiener Neustädter Stadionstraße. An mehreren aufeinanderfolgenden Tagen hatten zwei Männer, die in der Folge positiv auf das Coronavirus getestet wurden, zuletzt in den Räumlichkeiten trainiert.