Sturm bringt seine Abonnenten im Cup ins Stadion!

Beim Pflichtspielauftakt des SK Sturm am kommenden Freitag in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen den SV Innsbruck können die Abonnenten der Schwarz-Weißen live in der Merkur Arena in Liebenau mitfiebern. Lange hatte es wegen fehlender Bescheide danach ausgesehen, als ob Sturm nur 1250 Fans im Oval begrüßen dürfte. Jetzt ist das „Haus“ zumindest etwas voller ...