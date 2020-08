„Schubis“ Rückkehr nach Grödig - aber als Gegner

Bruder Matteo in den USA

Nach dem Duell mit dem Ex-Klub wird es aber zu keinem Duell mit Bruder Matteo in Anif kommen: Der 19-Jährige erhielt ein Fußball-College-Stipendium in Illinois, flog Freitag in die USA. Und fehlt Anif nicht nur heute in St. Johann, sondern im gesamten Herbst.