Zukunft von Pep Guardiola nach CL-Blamage geklärt

Nach dem Match gegen Lyon geriet der Star-Trainer aufgrund seiner Aufstellung in die Kritik. Just Guardiola spielte die Bedeutung der Taktik danach herunter. „In diesem Bewerb ist die Taktik nicht das Wichtigste. Wenn man so spielt wie wir in den letzten 20 Minuten, zeigt sich, dass die Taktik nicht das Problem ist“, resümierte der Katalane, der City in vier Saisonen zu zwei Meistertiteln geführt hatte, aber in der Königsklasse nicht über das Viertelfinale hinausgekommen war.