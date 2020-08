„Ihr seid erbärmlich“ - Silva über Liverpool-Fans

„Den Liverpool-Fans, die nichts Besseres zu tun haben, als auf den sozialen Seiten von Mancity-Spielern herumzulungern, will ich ausrichten: Ihr tut mir leid, aber nicht in dem Sinn, wie ihr denkt. Ihr seid erbärmlich. Geht und feiert euren Titel, sucht euch einen Partner, trinkt ein Bier mit einem Freund oder lest ein Buch. Es gibt so viele Möglichkeiten“, ließ Silva wissen.