Superstar Neymar schläft sich fit für Leipzig-Hit

Dem Finalturnier hatte der Superstar in der Vorbereitung alles untergeordnet. Und auch jetzt scheint Neymar alles für den nächsten Erfolg zu tun. Bei Instagram postete der Brasilianer ein Foto mit Atemmaske in einem Zelt. Es handelt sich dabei um „hyperbare Sauerstoff-Therapie“, bei der angereicherte Luft in die Plastik-Hülle gepumpt wird. Sie soll die Aufnahme von Sauerstoff im Blut fördern und die Regeneration beschleunigen. Eine Geheimwaffe im Kampf um den Henkel-Pott?