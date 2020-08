Als die Republik ihre Souveränität verlor

„Politisches Desaster“

„Die Ereignisse haben sich damals förmlich überschlagen - von einem echten Grenzmanagement hat man speziell am Anfang wirklich nicht sprechen können“, erinnert sich Manfred Walch, Bezirkshauptmann von Leibnitz, an die dramatischen Tage und Wochen im Herbst vor fünf Jahren zurück. „Für die Bundesregierung war das ein politisches Desaster“, spricht Reinhold Höflechner, Berufs-Offizier beim Bundesheer und Bürgermeister von Straß-Spielfeld, Klartext. „Wir vor Ort haben mit einem regionalen Krisenstab und toller Unterstützung des Landeshauptmannes versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Vom Bund wurde aber erst sukzessive reagiert. Am Anfang waren einfach viel zu wenig Kräfte vor Ort - und das hat natürlich auch Ängste in der Bevölkerung geschürt, weil jeder mitbekommen hat, dass die Lage nicht unter Kontrolle war.“