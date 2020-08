Obama über Wechseljahre: „Fing an zu schmelzen“

In dem Gespräch mit der Gynäkologin Sharon Malone berichtete die ehemalige First Lady von einer starken Hitzewallung vor einer Veranstaltung an Bord des Präsidentenhelikopters Marine One. Es habe sich angefühlt, als hätte jemand in ihr einen Ofen aufgedreht, erinnerte sich Obama, „und dann fing alles an zu schmelzen“. Damals habe sie gedacht, sie könne nicht an der Veranstaltung teilnehmen.