SV Mattersburg beantragt Konkursverfahren

Über den SV Mattersburg wird voraussichtlich mit Beginn der kommenden Woche das Konkursverfahren eröffnet. Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 am Freitag in einer Mitteilung bekannt gab, hat der ehemalige Fußball-Bundesligist ein solches am Landesgericht Eisenstadt beantragt. 23 Mitarbeiter des Klubs und zumindest zehn Gläubige sind betroffen, hieß es.