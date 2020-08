Ein Startschuss ist wohl klüger als ein Schuss

Der Ort der jüngsten Hiobsbotschaft ist gerade einen Steinwurf entfernt: In Spiss wurden am Wochenende fünf weitere tote Schafe aufgefunden. Konkreter Verdacht: Wolfsriss. Unweit östlich, in Tösens, versammelten sich am Donnerstag Journalisten, um just das in der Praxis kennenzulernen, was eben zukünftig Schafsrisse vermeiden soll: den Herdenschutz. Der WWF hatte dazu geladen.