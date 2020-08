Lange Party vor EL-Partie? Star-Kicker im Fokus

Am Montag das Aus in der Europa League, am Freitag davor offenbar eine lange Partynacht. Bayer-Leverkusen-Stürmer Leon Bailey steht in Deutschland im medialen Fokus, weil er Fotos von einer Party postete, die schier in unmittelbarer Nähe zum Viertelfinalspiel gegen Inter Mailand (1:2) gestiegen war.