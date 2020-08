Wie sich Tirol für eine zweite Corona-Welle rüstet

Welches Szenario liegt den Vorbereitungen zugrunde?

Die Planung passiert mit Blick in die Vergangenheit: 3733 Corona-Fälle gab es bisher in Tirol (Stand: Montagvormittag). Am 27. März wurde mit 220 Neuinfektionen der Tages-Höchstwert registriert. Heute weiß man, dass das Gesundheitssystem trotzdem nicht kollabiert ist. Allerdings weiß man auch, dass das Zurückfahren aller anderen Leistungen wesentlicher Grund dafür war. Einen generellen Lockdown schließen Politiker für den Herbst aus. Man setzt auf Frühwarnsysteme wie etwa Abwasseranalysen, um Virenkonzentrationen rechtzeitig aufzuspüren.