Corona macht es dem Handel nicht leichter!

Der Shop am Stiefelkönig-Spitz steht schon lange leer, auch Schediwy hat geschlossen, und jetzt noch Zara. Es sind nur drei von vielen Lücken, die sich derzeit im Innenstadthandel auftun: „Wenn ein Schneidezahn fehlt, dann fällt das halt besonders auf“, kommentiert Heimo Maieritsch vom Citymanagement die Lage. Denn es ist gerade die hochfrequentierte Herrengasse, in der die Lücken derzeit am augenfälligsten sind.