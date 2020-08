Bundesheer weitet Tests auf Sanitätspersonal aus

„Die Tests werden nun auf das gesamte Versorgungspersonal ausgeweitet. Das betrifft etwa 50 Personen“, berichtet Oberst Markus Bender vom Militärkommando. Drei Testergebnisse von Verdachtsfällen waren Donnerstagabend noch ausständig. Auch die Kontaktpersonen werden am Freitag einer zweiten Testung unterzogen. „Die meisten Infizierten zeigen keine Symptome. Derzeit ist es nicht erforderlich, Soldaten in andere medizinische Einrichtungen zu verbringen“, so Philipp Laber, Covid-Arzt beim Militärkommando Salzburg.