Wachau - du hast mein Herz am Bandl!

Römer und Mönche brachten den Wein

Vor zweitausend Jahren verlief am Südufer der Donau die Grenze des Römischen Reiches. „Einige Römertürme sind erhalten“, erzählt Andreas Nunzer, Bürgermeister von Spitz und Vorsitzender der 15 Welterbe-Gemeinden. Schon damals bauten die Römer an der Donau Wein an: Der heilige Severin, Missionar in Favianis, dem heutigen Mautern, zog sich gern in eine einsame Klause ‘an den Weingärten‘ zurück.“