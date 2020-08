Auffahrunfall forderte fünf Verletzte in Leogang

Ein 32-jähriger Deutsche war gegen 17.50 Uhr auf der B164 unterwegs, als er plötzlich stark abbremsen musste. Eine Pinzgauerin (46), die hinter ihm fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte gegen das Heck des deutschen Pkw. Alle vier Insassen im Wagen des 32-Jährigen wurden durch den Aufprall verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Unfallopfer in das Tauernklinikum Zell am See. Der Deutsche hatte 0,16 Promille intus, die Pinzgauerin 0,8. An Ort und Stelle wurde der Frau der Führerschein abgenommen.