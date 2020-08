Kein leichtes Spiel für die steirischen Theater

Intime Lesungen statt großem Theater

Statt großem Theater zeigt das Theaterzentrum Deutschlandsberg intime Lesungen. Auch der Kürbis in Wies hat diesen Weg eingeschlagen, zeigt aber mit „8…Frauen“ im August doch noch richtiges Theater. Und in Frohnleiten stehen kurze Szenen auf dem Spielplan. Die Nachfrage ist nämlich da, die Leute wollen sich in Krisenzeiten unterhalten lassen. Unter freiem Himmel lieber als in geschlossenen Räumen. Das hat das Theo aus Oberzeiring bewogen, erstmals ein Open-Air-Theater zu erarbeiten. Klug und witzig bespielt man das Areal des Schlosses Hanfelden in Unterzeiring, nicht zuletzt, weil man hier 100 Menschen erfreuen kann, während bei Einhaltung aller Regeln im Theater nur 40 Platz finden würden.