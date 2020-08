„Scheidung“! Red Bull und Rangnick trennen sich

„Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, meine Tätigkeit bei Red Bull zu beenden. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und speziell bei Dietrich Mateschitz für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, hier über all die Jahre etwas Einzigartiges aufzubauen“, wurde Rangnick, der zuletzt noch als „Head of Development Soccer“ tätig war, am Freitag in einer Mitteilung des Konzerns zitiert. Rangnick hatte in seiner im Vorjahr geschaffenen Position noch einen Kontrakt bis 2021.