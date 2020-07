Bursch (15) stürzt mit Traktor über Böschung - tot

Zum Unfall kam es am Nachmittag in Stollhofen, einer Katastralgemeinde von Traismauer. Wie die Polizei berichtete, hatte der Jugendliche mit dem Traktor in einem Weingarten gemäht. In einem abfallenden Bereich des Geländes kam es dann zum Unglück. Beim Wenden kippte das Fahrzeug plötzlich zur Seite und überschlug sich über eine vier Meter hohe Böschung.