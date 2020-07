Krise versperrt vielen Studenten Weg nach Leoben

Die weltweite Corona-Krise stellt auch die steirischen Universitäten weiterhin vor große Herausforderungen. Während die Universität Graz davon ausgeht, ab dem nächsten Semester wieder in den Normal-Modus übergehen zu können, ist an der Montanuni in Leoben eine Mischform angedacht: „Wir bereiten uns darauf vor, Lehrveranstaltungen im Herbst zumindest zum Teil in einer hybriden Form abzuhalten. Das heißt, ein Teil der Studierenden ist vor Ort, ein anderer Teil verfolgt die Vorlesung über einen Live-Stream im so genannten Distance-Learning-Modus“, sagt Peter Moser, Vizerektor für Internationales.