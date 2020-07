Außerfern: Fahrverbote werden wieder aktiviert

Dieser sei eine Gefahr für die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den betroffenen Regionen und Ortschaften entlang der viel frequentierten Hauptreiserouten, hieß es in einer Aussendung. „Im Bezirk Reutte erwies sich die Situation an den Wochenenden - vor allem jenem von 24. bis 26. Juli - erneut als sehr heikel“, nannte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Gründe für die Fahrverbotsreaktivierung. Die Sicherheit der Bevölkerung und der Gäste solle gewährleistet bleiben.