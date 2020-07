Auto in Baugrube gestürzt: Fünf Schwerverletzte

Ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) bei Enzersdorf an der Fischa in Niederösterreich hat am Dienstag kurz nach Mitternacht fünf Schwerverletzte gefordert. Ein Auto war laut Polizei auf der Richtungsfahrbahn Wien im gesperrten Bereich einer Baustelle verunglückt und in eine Baugrube gestürzt. Die Opfer, zwei Männer und drei Frauen im Alter von 17 bis 24 Jahren, wurden in Krankenhäuser eingeliefert.