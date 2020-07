Jungbrunnen: Wird Jennifer Lopez jemals älter?

Nicht einmal ihr Kleidungsstil hat sich verändert. Vergleicht man Fotos von Jennifer Lopez in Kleider von vor 20 Jahren, so wird deutlich, dass sie ihrem Look über all die Jahre treu geblieben ist. Ob mit 20, 30 oder jetzt mit über 50, Jennifer Lopez konnte und kann es sich weiterhin leisten, knappe Bikinis und Bodys, bauchfreie Tops und bis zum Bauchnabel Dekolletiertes zu tragen. Das bewies sie unter anderem mit einer Neuausgabe ihres legendären Grammy-Kleides aus dem Jahr 2000. Man könnte glatt meinen, dass die Sängerin eine Zeitmaschine besitzt.