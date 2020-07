„Zuständige Landesrätin sagt die Unwahrheit“

„Dass es rechtlich gedeckt ist, dem Geschäftsführer, der ja nachweislich nicht mehr im Betrieb war, die Verantwortung in die Schuhe zu schieben, ist eine Sache. Politisch kann sich LR Fischer nicht aus der Verantwortung stehlen. Schon gar nicht, wenn sie den in dieser Sache ahnungslosen Integrationssprecher Kaltschmid vorausschickt“, sagt Tirols Neos-Chef Dominik Oberhofer, „Fischer ist die Generalversammlung in Person, nachweislich musste sie der Beschäftigung der Asylwerber zustimmen. Wenn sie dem GF, dem sie und der Aufsichtsrat mitgeteilt haben, seine Anwesenheit sei nicht mehr erforderlich, unterstellt, er habe es entschieden, ist das eine Lüge. Eine LR, die uns Abgeordnete offensichtlich mehrfach belügt, ist untragbar.“