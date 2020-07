Entlaufener Hund sorgt für Gefahr auf Autobahn

Ein entlaufener Mischlingsrüde sorgte am Sonntag für gefährliche Szenen auf der Südautobahn in der Steiermark. Nachdem er sich über Stünden im Bereich einer Raststation aufhielt, sollte er betäubt werden. Doch das Tier lief danach noch am Pannenstreifen entlang, ein Polizist fing ihn schließlich ein.