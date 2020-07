Asylquartier in Salzburg teils unter Quarantäne

Im Bundesland Salzburg sind aktuell 67 Menschen an dem Virus erkrankt, davon 27 in der Stadt Salzburg, 15 im Flachgau, zehn im Pongau, sechs im Pinzgau, fünf im Tennengau und vier im Lungau. Bisher wurden in Stadt und Land Salzburg insgesamt 1328 Personen positiv auf Covid-19 getestet.