„Schwachsinn!“ Ballon-d’Or-Absage erhitzt Gemüter

„Jeder hat erwartet, dass Lewandowski gewinnt“

Und er ist nicht der Einzige, der richtig sauer ist. In Polen herrscht derzeit große Aufregung und Wut aufgrund der Absage des Ballon d’Or, weil Lewandowski zum ersten Mal seit Jahren eine echte Siegchance hatte. „Es ist eine Riesen-Enttäuschung. Jeder hat erwartet, dass Lewandowski gewinnt. Er hatte so ein überragendes Jahr mit so vielen Toren, während Messi und Ronaldo nicht so überragt haben wie sonst. Wir glauben einfach, er hätte es verdient“, so Maciej Kaliszuk von der Sportzeitung „Przeglad Sportowy“.