Ehefrau unter Mordverdacht: Tränen am Tatort

Es war das Stammlokal des Ehepaares L., das sie so oft besuchten. Wie auch am 13. August des Vorjahres. Mit ihrem schwarzen Peugeot bogen der Wiener Gruppeninspektor und seine Frau (56) an jenem verregneten Sommerabend in die Einfahrt des Campingplatzes im niederösterreichischen Pernitz. Vermutlich, um mit dem befreundeten Chef des Camping-Lokals zu plaudern und alkoholische Getränke zu konsumieren.