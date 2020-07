380-kV-Demo im Pongau

180 Demonstranten versammelten sich am Montag am Marktplatz von St. Johann um gegen die 380-kV-Freileitung zu protestieren. Zuvor wanderten von Freitag bis Montag bis zu 30 Aktivisten von Elixhausen und Kaprun aus, entlang der geplanten Trasse, bis in die Pongauer Bezirkshauptstadt.