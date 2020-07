Günstige Ausflüge mit Öffis

Ob das Landesmuseum in St. Pölten, das vielfältige Kulturangebot in Krems, der Naturpark auf der Hohen Wand, die Drei-Seen-Tour in Lunz, die Blockheide in Gmünd oder die Retzer Altstadt - lauter attraktive Ausflugsziele für Familien. Und sie sind alle mit Bus und Bahn erreichbar. Mit dem neuen Freizeitticket macht der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) den Weg dorthin einfacher und günstiger als je zuvor.