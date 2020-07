Corona-Alarm in Stift und Klinikum

Unruhig blicken Gläubige derzeit in Trumau im Bezirk Baden in Richtung Himmel. Ein Pfarrer, der ersatzweise eine Messe in der Kirche zelebriert hatte, brachte unabsichtlich Covid-19 in die Gemeinde. Auch Bürgermeister Andreas Kollross, er hatte den Priester nur kurz auf dem Gemeindeamt gegrüßt, musste sich vorsorglich absondern, 30 Gläubige unter Quarantäne. „Patient Null“ dürfte in diesem Fall ein Bischof aus der Slowakei sein. Der Seelsorger hatte sich in seiner Heimat zwar einem Corona-Test unterzogen, erhielt das positive Ergebnis aber erst nach seiner Rückkehr aus Heiligenkreuz. Sein Betreuer vor Ort war jener Priester der nun auch erkrankt ist.