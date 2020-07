Polizei überwacht Einhaltung des Mindestabstandes

Wie die Tiroler Polizei am Samstagmorgen bekannt gab, wurde in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden beschlossen, die Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen zu überwachen. Neben stichprobenartigen Kontrollen werden in besonders betroffenen Gebieten schwerpunktmäßige Kontrollen im Zusammenhang mit der Einhaltung des Mindestabstandes und der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt.