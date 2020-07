Weltstar Bryn Terfel singt im Grazer „Fidelio“

Auf internationalen Bühnen zuhause

Der 1965 in Wales geborene Bryn Terfel zählt in seinem Fach zu den bedutendsten Opernsängern der Welt. Regelmäßige Auftritte im Royal Opera House in London, an der Wiener Staatsoper, der Metropolitan Opera in New York, sowie in München, Mailand, Paris und Sidney bestätigen seinen Ausnahmestatus. Dass nun auch Graz dazuzählt, ist ein Glücksfall nicht nur für Opernfreunde.