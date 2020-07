Schock nach Mord an Mutter (80) in Diplomatenhaus

„Nie gedacht, dass so etwas passiert“

Das misslang, der Leobener landete schwer verletzt im Spital. Beim Doppel-Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag in der Steiermark und dem Burgenland zeigten sich Nachbarn ob des mutmaßlichen Messermords im Botschafter-Haus bestürzt. „Wir hätten uns nie gedacht, dass so etwas passiert“, so ein Anwohner. Ein anderer Nachbar weiter: „Wir kennen die Familie schon seit Jahrzehnten, jetzt sind wir wirklich geschockt.“