Rowdys beschmierten Kinderspielplatz

Alles war angerichtet: Seit 50 Jahren hegt und pflegt der Verschönerungsverein in Egelsee schon seine schönsten Platzerln. Zum heurigen Jubiläum durften sich die ehrenamtlichen Helfer dann verdientermaßen einmal selbst feiern. Sogar die Coronakrise hätte dem Wiegenfest vorerst keinen Abbruch getan – plötzlich verunstalten aber Vandalen die vom Verein in Schuss gehaltene Braunsdorfer Warte sowie den Kinderspielplatz am Neuberg. „Wir sind sehr deprimiert und verärgert“, gesteht Obmann Sepp Deißenberger, der die Vorfälle bei der Polizei angezeigt hat. Er will einen gezielten Angriff auf seinen Verein zumindest nicht ausschließen.