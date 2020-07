Gekenterter Kajakfahrer kämpfte um sein Leben

Mit Kran geborgen

Das Kajak trieb ab und verfing sich nach einigen Stunden bei einem Pfeiler einer Schnellstraßenbrücke. Die Feuerwehren Deutschfeistritz und Frohnleiten-Stadt versuchten es zu bergen, mussten die Aktion am Sonntag aber wegen der einbrechenden Dunkelheit und der Gefahren für die Einsatzkräfte (starke Strömung und Treibgut in der Mur) abbrechen. Am nächsten Tag konnte eine Baufirma das Kajak mit einem Kran an Land bringen.