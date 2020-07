Rauris hilft Taxenbach mit Quartier für Senioren

Damit zahlt sich die Großbaustelle in Rauris, wo Kindergarten, Rotes Kreuz, Senioren und Judoka unter ein Dach kommen, gleich doppelt aus. Taxenbachs Bürgermeister Johann Gassner (VP) froh: „Wir bauen auf dem bestehenden Standort. Ein Ersatzquartier ist besser als eine Container-Lösung.“ Gerade im Winter habe ein festes Bauwerk auch gegenüber modernen Containern Vorteile. Die 23 Senioren aus Taxenbach werden nach Fertigstellung eines Teils der Baustelle in Rauris voraussichtlich im April 2021 übersiedeln. Die Gemeinde wird das Haus für eineinhalb Jahre anmieten, so der Plan.