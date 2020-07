Historisches Gebäude an der Weinstraße abgebrannt

Ein Gebäude der Kästenburg, bekanntes Weingut an der südsteirischen Weinstraße aus dem 17. Jahrhundert, stand am Dienstag in Brand. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit mehr als 100 Helfern im Großeinsatz. Am Nachmittag waren die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde zum Glück niemand.