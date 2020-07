Starke Koalition gegen neues Leitspital

Gegen das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg formiert sich eine interessante Koalition: Alle vier Oppositionsparteien im Landtag laden am Mittwoch in Graz zu einer Pressekonferenz, bei der ein Neustart des Projektes gefordert wird. Die regionale Bürgerinitiative „Biss“ ist natürlich auch mit an Bord.