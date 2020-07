Meister Salzburg: Wieder Nachwuchs-Zuwachs

Bullen-Sportboss Christoph Freund hält - wenig überraschend - auf Crescenti, der mit 1,73 Meter Körpergröße zu den flinken Stürmern gehört, freilich große Stücke. Der Schweiz-U17-Teamkicker erhielt einen Vertrag bis 2013. Eingesetzt wird das Juwel vorerst in der U18. Aber wie schnell man im Profi-Kader und dort in der Startelf stehen kann, haben schon andere Stürmer vor Crescenti in Salzburg eindrucksvoll bewiesen.